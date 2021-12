Die Zahl der Corona-Patienten in der Göppinger Klinik am Eichert ist relativ stabil. Am Donnerstagmorgen um 8.20 Uhr meldete das Krankenhaus weiterhin 22 nachgewiesene Corona-Infektionen und acht Verdachtsfälle. Am Vortag waren es 22 Patienten und drei Verdachtsfälle. In der Geislinger Helfenste...