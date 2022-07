Das Landesgesundheitsamt hat am Freitag 239 neue Infektionen mit dem Coronavirus im Kreis verzeichnet und zwei neue Todesfälle. Die Inzidenz betrug 548, am Vortag 566. In den Alb-Fils-Kliniken wurden 43 Corona-Patienten behandelt, bei acht bestand ein Verdacht auf eine Erkrankung. Zwei Patienten benötigten intensivmedizinische Versorgung und zwei mussten invasiv beatmet werden. Drei von 24 Betten waren auf den Intensivstationen im Kreis frei.