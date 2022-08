Corona hat im Kreis Göppingen ein weiteres Todesopfer gefordert. Dies teilte am Mittwoch das Landesgesundheitsamt mit. Damit stieg die Zahl der registrierten Coronatoten im Kreis auf 402. Die Behörde meldete 148 neue Coronafälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis ist am Mittwoch von 282 auf 265 gesunken. Am Mittwochmorgen wurden in der Klinik am Eichert 19 und an der Helfenstein-Klinik 3 positive Fälle behandelt. Ein Patient musste beatmet werden.