162 neue Infektionen im Vergleich zum Vortag meldete das Gesundheitsamt am Dienstag im Landkreis. Damit lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 282. In der Göppinger Klinik am Eichert waren 21 Patienten positiv auf das Corona-Virus getestet worden, und es gab drei Verdachtsfälle. In der Geislinger Helfensteinklinik lagen vier positiv getestete Patienten. Laut dem Divi-Intensivregister wurde ein Patient invasiv beatmet, fünf Intensivbetten waren frei.