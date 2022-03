Das Landesgesundheitsamt hat am Donnerstag 1421 neue Corona-Infektionen im Kreis Göppingen registriert. Weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus wurden nicht gemeldet. Die Inzidenz stieg auf 1638 (Mittwoch: 1568). Wie aus dem Divi-Intensivregister hervorgeht, wurden am Donnerstag im Kreis sechs Covid-Patienten intensivmedizinisch behandelt, davon wurde ein Patient invasiv beatmet. Im Landkreis gab es am Donnerstag vier freie Intensivbetten.