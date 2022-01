Das Landesgesundheitsamt hat am Sonntag 616 neue Corona-Fälle für den Kreis Göppingen gemeldet. Am Samstag waren es 436. Die Inzidenz lag am Sonntag bei 1370 (Samstag 1170). Weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus wurden am Wochenende im Landkreis nicht registriert.

Laut Divi-Intensivreg...