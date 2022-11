Die Corona-Inzidenz im Kreis Göppingen stagniert. Sie lag gestern exakt so hoch wie am Donnerstag, bei 111. Das Landesgesundheitsamt meldete 39 Neuinfizierte, in den letzten sieben Tagen waren es 288. In den Alb-Fils-Kliniken wurden gestern sieben Covid-Patienten in Göppingen behandelt, in Geislingen einer. In Göppingen gab es zudem drei Verdachtsfälle. Laut Divi-Intensivregister musste ein Patient im Landkreis invasiv beatmet werden. Bei den Betten in der Intensivstation waren noch drei Plätze frei.