Das Landesgesundheitsamt hat am Freitag 166 neue Corona-Fälle im Kreis Göppingen registriert. Weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus wurden nicht gemeldet. Die Inzidenz im Landkreis lag bei 411 (Donnerstag: 428) Laut Divi-Intensivregister wurde am Freitag ein Covid-Patient im Kreis intensivmedizinisch behandelt, es gab neun freie Intensivbetten im Landkreis. In den Alb-Fils-Kliniken wurden am Freitag insgesamt 23 Covid-Patienten behandelt.