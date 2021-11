Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Göppingen hat auch am Sonntag, wie schon an den Vortagen, wieder einen neuen Höchstwert erreicht, das Landesgesundheitsamt bezifferte sie auf 393,8. Am Samstag hatte sie 365,9 betragen. Damit haben sich im Kreis in den vergangenen sieben Tagen 1019 Mensche...