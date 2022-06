Fast 200 neue Corona-Infektionen hat das Landesgesundheitsamt für den Kreis Göppingen am Freitag gemeldet – aber die Inzidenz ist gesunken. Am Mittwoch lag sie noch bei 306, gestern wurde sie mit 254 angegeben. In der Klinik am Eichert wurden gestern Stand 9.30 Uhr 13 Infizierte und sechs Verdachtsfälle behandelt. Laut Divi-Intensivregister wurden am Donnerstag zwei Covid-Patienten intensivmedizinisch versorgt, einer wurde invasiv beatmet.