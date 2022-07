Den zweiten Tag in Folge wies die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis am Mittwoch den niedrigsten Wert aller erfasster 45 Städte und Kreise im Land auf. Sie lag am bei 437 Neuinfizierten je 100 000 Einwohner in einer Woche. Von Dienstag auf Mittwoch kamen 310 neue Fälle hinzu, teilt das Landesgesundheitsamt mit. Laut Divi-Register benötigt ein Covid-Patient intensivmedizinische Hilfe und einer muss invasiv beatmet werden. Drei Intensivbetten von 28 sind frei.