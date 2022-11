Das Landesgesundheitsamt meldete am Mittwoch 139 neue Corona-Fälle im Landkreis. Am Montag waren es noch 242 neu an Covid-Erkrankte. Damit ist die Sieben-Tage-Inzidenz deutlich auf 171 (Montag: 271) gesunken. An der Klinik am Eichert in Göppingen werden derzeit 18 Patienten mit Corona behandelt, an der Geislinger Helfenstein-Klinik ist es ein positiver Fall. Das Divi-Intensivregister vermeldete am Mittwoch zwei freie Intensivbetten im Kreis.