Ein weiterer Mensch ist am Montag an Covid 19 im Kreis Göppingen gestorben. Damit verzeichnet das Landesgesundheitsamt inzwischen 370 Corona-Tote für den Landkreis. Am Montag hat sich die Zahl der Corona-Fälle stark erhöht. 903 Neu-Erkrankte kamen hinzu. Damit stieg die 7-Tage-Inzidenz pro 100...