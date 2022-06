Der Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis setzt sich fort. Der Wert kletterte am Mittwoch auf 296, am Dienstag hatte er bei 266 gelegen. Laut Landesgesundheitsamt kamen 203 Neuinfektionen hinzu. Dem Divi-Register zufolge sind im Kreis noch sechs Plätze auf einer Intensivstation frei. Drei Covid-Erkrankte werden intensivmedizinisch versorgt, einer invasiv beatmet. In der Klinik am Eichert befinden sich 16 positiv Getestete und ein Verdachtsfall.