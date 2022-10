Das Landesgesundheitsamt meldete am Dienstag 333 Neuinfektionen mit Covid-19. Am Montag gab es 482 neue Coronainfektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 477 (am Montag: 500). In der Klinik am Eichert in Göppingen wurden am Dienstag 64 (Vortag 58) Patienten mit Covid behandelt, zudem sechs Verdachtsfälle. In der Helfenstein-Klinik waren es fünf Corona-Patienten und zwei Verdachtsfälle.