Das Landesgesundheitsamt hat an den vergangenen drei Tagen 851 neue Corona-Fälle im Kreis Göppingen registriert. Außerdem wurden drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Montag bei 1238 (Freitag: 1364). Laut Divi-Intensivregister wurden am Montag im Kreis Göppingen vier Covid-Patienten intensivmedizinisch behandelt, alle vier wurden invasiv beatmet. Es gab acht freie Intensivbetten im Kreis.