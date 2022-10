„Die Lage im Landkreis – an den Kliniken, in den Arztpraxen, in den Pflegeheimen – spitzt sich zu, insbesondere aufgrund von Personalausfällen wegen Krankheit. Deswegen ist es wichtig, die bekannten Hygienemaßnahmen nun wieder konsequent umzusetzen. Ich empfehle den Bürgerinnen und Bürgern...