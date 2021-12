Für das Impfkonzept des Landkreises ist am Dienstag die Finanzierung durch das Sozialministerium zugesagt worden. Neben den schon bestehenden Impfstützpunkten in Eislingen, Göppingen, Uhingen und Geislingen kann in den kommenden Tagen wie geplant auch der größte Impfstützpunkt im Landkreis auf...