Das Landesgesundheitsamt meldete am Freitag 283 Corona-Neuinfektionen im Landkreis. Damit lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 633 (Donnerstag: 660). Die Behörde in Stuttgart hat zudem einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit dem Coronavirus verzeichnet. Insgesamt sind seit Ausbruch der Pandemie 39...