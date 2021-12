Die Sieben-Tage-Inzidenz sank am Dienstag im Kreis auf 165,8 (Montag: 184,7). Das Landesgesundheitsamt meldet einen weiteren Corona-Todesfall. In der Klinik am Eichert wurden am Dienstag 37 Covid-Patienten und drei Verdachtsfälle behandelt, in der Helfensteinklinik neun positiv Getestete und ein...