Das Gesundheitsamt hat am Mittwoch 1077 neue Corona-Infektionen im Landkreis gemeldet. Innerhalb einer Woche sind im Kreis drei Menschen gestorben, die zuvor positiv auf das Virus getestet worden waren. Die Inzidenz lag am Mittwoch bei 1339. In den Kliniken im Kreis lagen 31 positiv Getestete u...