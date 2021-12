Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis ist am Montag von 330,8 auf 301,4 gesunken. Das Landesgesundheitsamt meldete einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus. In der Klinik am Eichert in Göppingen werden aktuell am Dienstag (Stand 8:25 Uhr) 37 positiv auf Corona getestete Patiente...