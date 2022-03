Am Sonntag meldete das Gesundheitsamt 506 Neuinfektionen, am Samstag 346. Damit lag die 7-Tage-Inzidenz am Sonntag bei 1323 (Samstag 1160, Freitag 1175). Es gab keinen Corona-Todesfall. In den Kliniken wurden 30 Covid-Patienten und vier Verdachtsfälle stationär behandelt. Laut Divi-Zentralregiste...