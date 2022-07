Das Gesundheitsamt registrierte über das Wochenende 383 neue Covid-Infektionen im Kreis Göppingen. Todesfälle gab es seit Freitag nicht, die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Montag bei 572. In der Klinik am Eichert lagen 38 positiv getestete Patienten und sieben Verdachtsfälle, in der Helfensteinklinik ein positiver Fall und drei Verdachtsfälle. Laut Divi-Intensivregister lag keiner von ihnen auf der Intensivstation und es gab acht freie Intensivbetten.