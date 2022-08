Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis ist am Dienstag auf 144 gesunken gegenüber dem Vortagswert von 153, berichtet das Gesundheitsamt. Todesfälle wegen Covid gab es nicht. In der Göppinger Klinik am Eichert wurden 14 positiv getestete Patienten behandelt, in der Geislinger Helfensteinklinik war es einer. Laut dem Divi-Intensivregister war ein Covid-Patient in intensivmedizinischer Behandlung und wurde auch invasiv beatmet.