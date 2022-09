Auf und Ab bei der Sieben-Tage-Inzidenz: War sie übers Wochenende im Landkreis auf 114 am Montag gesunken, lag sie am Dienstag wieder bei 127. In der Göppinger Klinik am Eichert lagen neun covid-positive Fälle, die Statistik sagt allerdings nichts darüber aus, warum sie behandelt werden. Drei der Patienten waren laut Divi-Register in intensivmedizinischer Behandlung, zwei wurden invasiv behandelt. Auffallend war, dass alle 23 verfügbaren Intensivbetten belegt waren.