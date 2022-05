Das Gesundheitsamt meldete am Dienstag 142 neue Corona-Fälle. Damit lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 221,4. Weitere Todesfälle wurden nicht gemeldet. In der Göppinger Klinik am Eichert lagen sieben positiv auf Covid getestete Patienten, in der Geislinger Helfensteinklinik war es einer, in Göppingen zudem zwei Verdachtsfälle. Keiner von ihnen lag auf der Intensivstation. Von 28 Intensivbetten im Kreis Göppingen waren am Dienstag noch sieben frei.