Das Schockenseegelände rund um die EWS-Arena im Göppinger Norden verwandelt sich am Wochenende in einen XXL-Campingplatz mit ganz besonderem Charme: Zahlreiche Van-Life-Enthusiasten kommen dann zum Bus-Festival, das in diesem Jahr zum fünften Mal an den Start geht.

100 Stellplätze: alle ausgebucht

Mehr als 100 Stellplätze für Kurzurlauber stehen auf dem Gelände zur Verfügung – und die sind quasi ausgebucht. „Wir freuen uns, dass so viele Anmeldungen eingegangen sind. Wir haben sehr gutes Feedback zu den vergangenen Veranstaltungen erhalten und das spricht sich in der Szene herum“, sagt Kasra Malek, bei dem die organisatorischen Fäden des internationalen Treffens zusammenlaufen. Aus nah und fern kommen ab Freitagnachmittag so all jene, die am liebsten mit ihren Campingfahrzeugen unterwegs sind. Und das ist ganz wörtlich zu nehmen: Der Teilnehmer mit dem kürzesten Weg fährt seinen Camper nur über die Straße vom benachbarten Wohngebiet Reusch auf das Festivalgelände. Andere kommen aus der Schweiz und aus Österreich in die Hohenstaufenstadt.

Ausstellung für Campinginteressierte

In einer Ausstellung präsentieren sich zeitgleich Hersteller und Dienstleister rund um das Thema Camping und Van-Life. „Wir legen unseren Fokus auf Kleintransporter und kleiner“, erklärt Kasra Malek. Namhafte Ausstatter von Wohnmobilen sind vor Ort, die aber die kleinen Brüder und Schwestern der großen Fahrzeuge zeigen. Was man aus den Transportern der verschiedensten Marken, Modellen und Generationen machen kann, können sich am Wochenende dann auch die Tagesbesucher anschauen. „Wer sich für das Thema interessiert, der findet hier viele Informationen, kann mit den Unternehmen aber vor allem auch mit den Camping-Fans ins Gespräch kommen“, verspricht Kasra Malek. Und: Es gibt eine Menge Unterhaltung, vor allem auch für die Tagesgäste.

Den Auftakt macht am Freitagabend die Band „Die Original Vögel“. Am Samstag ist ab 11 Uhr ist ein Camper-Flohmarkt geplant. Am Nachmittag steht „Bier Yoga“ auf dem Programm und es gibt zwei Karawanen in den Göppinger Tierpark, der nur wenige Minuten zu Fuß entfernt ist. Der gemeinsame Spaziergang mit Tier und Mensch ist ein echtes Highlight, das am Nachmittag mit dem ersten „Filstal-Grillen“ ergänzt wird. Ab 16 Uhr wird dann Grill-Experte Jens Becher aus Mallorca gemeinsam mit den Menschen im Landkreis und darüber hinaus Synchrongrillen. Der Göppinger Fernsehsender Filstalwelle überträgt das Spektakel in seinem Programm und in seinem Twitch-Kanal live – und so kann jeder gemeinsam und aus der Ferne mit dem aus dem TV bekannten Grillmeister brutzeln. Berühmt geworden ist Jens Becher durch die VOX-Sendung „Goodby Deutschland“, die Auswanderer in ihr neues Glück begleitet. Nach der Grillsause und einem Bierpong-Turnier mit dem Kaiser-Bierclub steht dann die Band „Take Off“ auf der Bühne. Der Sonntag startet nach dem Frühsport mit den Butzbach-Musikanten und einem Weißwurst-Frühschoppen, bevor die Camper am Abend ihre Zelte wieder einpacken.

Das Programm beim Festival:

Freitag

20 Uhr - Musik: „Die Original Vögel“

Samstag

9 Uhr: Morning-Yoga

11 Uhr: Camper-Flohmarkt

13.30 Uhr & 15.30 Uhr: Karawane zum Tierpark Göppingen

13.00 Uhr & 16.00 Uhr: Geführte E-MTB Tour

16.00 Uhr: Das große Filstal Grillen mit Jens Becher und der Filstalwelle

16.30 Uhr: Bier-Yoga

17.30 Uhr: Bierpong Turnier

20.00 Uhr: Musik: „Take Off”

Sonntag

9 Uhr: Morning-Yoga mit Jessica Belle

11 Uhr: Frühschoppen mit Musik: „Butzbach Musikanten“

13 Uhr: Geführte E-MTB Tour

13.30 Uhr: Karawane zum Tierpark Göppingen