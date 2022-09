Punkt 18 Uhr hat am Montag Christina Russ in Salach den Rathausbriefkasten geöffnet. Denn um diese Uhrzeit endete die Bewerbungsphase für die Bürgermeisterwahl am 16. Oktober. Eine weitere Bewerbung lag nicht vor, berichtet die Leiterin Bürgerservice vom Ordnungsamt der Gemeinde. Damit ist klar...