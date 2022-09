Wenn nichts mehr dazwischen kommt, wählt Birenbach am 27. November einen neuen Rathauschef. Am Freitag wurde die Stelle im Staatsanzeiger veröffentlicht. Die Einreichungsfrist begann am Samstag. Michael Matzak, der bereits zweiter stellvertretender Bürgermeister der Gemeinde ist, warf kurz nach...