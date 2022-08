Vor eineinhalb Wochen hat Wolfram Thieme, der Vorsitzende des Birenbacher Turnvereins, seinen Hut in den Ring geworfen. Nun steht der zweite Kandidat für die Bürgermeisterwahl in Birenbach am 25. September fest: Jürgen Olma, 58 Jahre alt, will Rathauschef in der krisengeschüttelten Gemeinde mit...