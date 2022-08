Mit dem Göppinger Ingo Hagen wirft ein weiterer Kandidat bei der Bürgermeisterwahl in Birenbach am 25. September seinen Hut in den Ring. Damit sind noch Wolfram Thieme (44) und Michael Matzak (32) im Rennen. Der Göppinger Jürgen Olma hat seine Bewerbung zurückgezogen.

Ingo Hagen seit 2009 im Gö...