Julian Stipp (SPD), Bürgermeister von Salach, will Oberbürgermeister in Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis) werden. Der 36-Jährige, der seit 2016 Rathauschef in Salach ist, informierte an diesem Freitag die Öffentlichkeit über seine Kandidatur in der Großen Kreisstadt.

Die Wahl in Mosbach geht a...