Der Betrieb des Thermalbads bringt Bad Überkingen an seine finanziellen Grenzen. Es sei nicht mehr möglich, allen Aufgaben gleichermaßen gerecht zu werden, schreibt die Rathausspitze. „Daher schlägt die Verwaltung vor, einen Bürgerentscheid zum Weiterbetrieb des Bades durchzuführen“, stand in der Vorlage zu einer Sondersitzung des Gemeinderats – und der hat nun mit zwölf Ja- und zwei Nein-Stimmen entschieden: Voraussichtlich am 19. November stimmen die Bürger der Kommune über die Zukunft des Bads ab.

350 Bürger als Zuhörer

350 Menschen hatten die Sondersitzung in der Autalhalle verfolgt. Der Namenszusatz „Bad“ des Orts sei nicht in Gefahr, sagt der Erste Stellvertretende Bürgermeister Michel Baumeister. Das sei mit dem Innenministerium abgeklärt worden, Bad Überkingen habe den Titel seit 1927, das Thermalbad wurde erst in den 1960er-Jahren erbaut.