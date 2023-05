In Aichelberg waren am Sonntag 1079 Wahlberechtigte aufgerufen, über ein „interkommunales und nachhaltiges Gewerbegebiet“ an der A 8 abzustimmen. Am Abend stand fest: 367 Bürgerinnen und Bürger stimmten gegen den Industriepark, das sind 55,6 Prozent. 293 Wahlberechtigte hätten sich den Gewer...