Wie die Polizei am Mittwochabend mitteilte, wollen nun 50 Mitarbeiter der Kriminal- und Schutzpolizei dem unbekannten Brandstifter auf die Schliche kommen . Die Gruppe läuft unter dem Namen „Rebe“. Nach Angaben der Polizei begann die Brandserie Anfang Juni. 23 Brände rechnet die Polizei dazu, zuletzt brannte am Mittwochmorgen ein Auto am Freibad.