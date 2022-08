Ein Mann steht im Verdacht, am Montag in Göppingen einen Wohncontainer angezündet zu haben. Gegen 16.30 Uhr beobachtete ein Zeuge den 26-Jährigen an Wohncontainern in der Ulmer Straße. Kurze Zeit später brannten Müllsäcke, die vor dem Container abgelegt waren. Das Feuer sprang auf die Fassade über. Anwohner löschten das sichtbare Feuer. Die Feuerwehr öffnete die Fassade aus Holz und löschte auch den Brand darunter vollständig. Die Polizei fahndete nach dem 26-jährigen mutmaßlichen Brandstifter und kontrollierte ihn in der Nacht. Der Mann kam wieder auf freien Fuß, die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon (07161) 632360 zu melden.