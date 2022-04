Die Feuerwehr musste am frühen Freitagmorgen zu einem Brand in der Uhinger Innenstadt ausrücken. Anwohner eines Mehrfamilienhauses hatten am Karfreitag in der Innenstadt auf einem Balkon einen Brand bemerkt und alarmierten gegen fünf Uhr die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten l...