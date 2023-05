Wie die Polizei mitteilt, entstand der Brand am Dienstag gegen 18 Uhr in einem Restaurant in der Ledergasse in Schwäbisch Gmünd. Ein Grill fing dort aus bisher unbekannten Gründen Feuer. Die Flammen griffen auf die darüberliegende Abzugsanlage über, als der Restauranteigentümer versuchte, sie mit einem Fettlöscher zu löschen. Starker Rauch löste die Sprinkleranlage aus.

Die Feuerwehr Schwäbisch Gmünd rückte mit 28 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen an und kümmerte sich um den Brand. Ein 49-jähriger Mitarbeiter wurde mit einer leichten Rauchvergiftung vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden.

Die Ledergasse und die Remsgalerie wurden wegen des Einsatzes zeitweise gesperrt und alle Personen im betroffenen Gebäude evakuiert. Da der Rauch auch Einfluss auf weitere Geschäfte in der Nähe hatte, ließ das Landratsamt Ostalb diese vorläufig schließen.