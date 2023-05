Ein Feuer hat am Montag einen Balkon in Eislingen vollständig zerstört. Ausgelöst wurde der Brand in der Filsstraße von Altpapier, teilt die Polizei mit. Ein Stapel auf dem Balkon hatte zur Mittagszeit Feuer gefangen und anschließend Teile der Fassade und das Dach in Brand gesetzt. Ein Zeuge bemerkte den Brand und schlug Alarm. Die Feuerwehr war mit 24 Kräften und sechs Fahrzeugen vor Ort. Das Feuer richtete einen Schaden von rund 30 000 Euro an. Menschen kamen nicht zu Schaden. Wie der Stapel Papier in Brand geriet, ist Gegenstand von Ermittlungen.