Großeinsatz der Feuerwehr: Am frühen Sonntagmorgen, den 26.06.22, war in einer Scheune eines Landwirtschaftsbetriebs an der L1218 nach Reichenbach im Täle in Richtung Schlat (Landkreis Göppingen) ein Feuer ausgebrochen.

Scheune komplett in Flammen

Gegen 3.35 Uhr meldeten Zeugen den Brand einer S...