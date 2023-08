Einen Aufruf zur Stammzellen-Registrierung hat die DKMS-Stelle in Tübingen zusammen mit der Familie eines von Blutkrebs betroffenen Familienvaters aus Kirchheim gestartet. Wie die gemeinnützige DKMS-Donor-Gesellschaft in Tübingen mitteilt, benötigt Stefan aus Kirchheim dringend eine Stammzellspende, um wieder gesund zu werden. Dabei kann Jede und Jeder mithelfen und auch das eigene Netzwerk nutzen, um den Aufruf weiterzugeben, erklärt die DMKS in einer Pressemitteilung. „Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahren ist, kann sich hier als potenzieller Lebensretterin und Lebensretter registrieren lassen: www.dkms.de/hilf-stefan.