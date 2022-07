Schon 130 Jahre alt ist der Theophil-Blumhardt-Kindergarten in Bad Boll, der heute mitten im Ort liegt. Man denkt gar nicht, dass er einen so großen Garten hat, sagt die Leiterin Caroline Krix. Der Garten war allerdings in die Jahre gekommen, und ungeschickt war auch, dass die Ritterburg immer so...