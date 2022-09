Der alte Blitzer an der Eislinger Straße in Salach steht zwar noch da, aber in Betrieb ist er nicht mehr. Jetzt bekommt der Starenkasten einen Nachfolger, aber nicht an derselben Stelle. Die neue, moderne Blitzsäule, die beide Fahrtrichtungen im Visier hat, wird etwas weiter westlich aufgestellt, ...