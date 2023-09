Unter dem Einfluss von Drogen stand ein Unfallverursacher am Sonntag in Eislingen. Gegen 20.15 Uhr fuhr der 36-Jährige mit seinem Toyota in der Stuttgarter Straße in Richtung Ulmer Straße.

Am Kreisverkehr Scheerstraße missachtete der 36-Jährige die Vorfahrt eines 22-jährigen BMW-Fahrers und fuhr dem BMW in die rechte Fahrzeugseite. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Der Verdacht auf Drogen bestätigte sich

Bei der Aufnahme des Unfalls hatte die Polizei den Verdacht, dass der Unfallverursacher unter dem Einfluss von Drogen stand. Das bestätigte ein Drogentest. Für ihn war die Fahrt beendet und sein Führerschein wurde beschlagnahmt.