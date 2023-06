„Sich vor zahlreichen Musikfreunden in einer tollen Festzelt-Atmosphäre zu präsentieren, das macht Spaß“, sagt Wolfgang Bihr, Kapellmeister des Musikvereins Faurndau. Das Urgestein am Dirigentenpult gibt schon seit beachtlichen 33 Jahren musikalisch mit viel Elan den Takt in Faurndau an. Die 29 Aktiven im Alter von 13 bis 73 Jahren im Blasorchester spielen in der gehobenen Mittelstufe. „Es ist eine schöne Aufgabe, die mir viel Freude macht“, betont der erfahrene Vollblutmusiker, dem der Taktstock schon fast in die Wiege gelegt wurde, denn sein Vater, Richard Bihr, führte ebenfalls schon den Stab in Faurndau.

Die Freude am gemeinsamen Musizieren, Idealismus und persönlicher Einsatz hat die Menschen in guten wie in stürmischen Zeiten immer wieder im Verein zusammengeführt, um die Tradition zu wahren, nicht zuletzt zum Wohle und zur Freude der Allgemeinheit. „Unser bevorzugtes Repertoire ist volkstümlich, aber auch modern und konzertant“, betont Bihr. Das aktive Ensemble sowie die 70 passiven Mitglieder werden vom Vorsitzenden Holger Bihr und seiner Stellvertreterin Petra Beckert betreut.

Wolfgang Bihr bedauert, dass es derzeit keine vereinseigene Nachwuchskapelle gibt. „Die Jugendarbeit ist wegen der vielfältigen Angebote schwierig geworden.“

Mit einer Musikunterhaltung im Jahre 1900 beginnt die Chronik des Musikvereins Faurndau. Erst 1926 machte die zwölf Mann starke Fanfarenkapelle des örtlichen Turnvereins wieder von sich reden und diese Jahreszahl steht auch für die Gründung des heutigen Musikvereins. Viele Hürden meisterten die Aktiven, damals wie heute. Waren es im Gründungsjahr die Anschaffungssorgen der Instrumente, trieb es 1975 mit der Eingliederung der bis dato selbstständigen Gemeinde Faurndau erneut die Sorgenfalten auf die Stirn. Leere Kassen und kaum Gelegenheit, einen Reinerlös zu erwirtschaften. Die zündende Idee, ein Straßenfest durchzuführen, erwies sich als voller Erfolg.

Noch heute zählt der Dorfhock zu den Höhepunkten im örtlichen Vereinsleben. Fester Bestandteil ist der Musikverein Faurndau auch bei der seit 1984 stattfindenden Veranstaltung „Blasmusik aus Göpppingen“. Zum großen Finale des NWZ-Blasmusik-Festivals an diesem Donnerstag zündet der Musikverein Faurndau ab 22.30 Uhr mit viel Leidenschaft und Spielfreude Musik-Raketen im Festzelt an der Göppinger EWS-Arena.

Info Zu hören ist der Musikverein Faurndau außerdem beim Brunnen-Hock vor der Stiftskirche am 26. Juni, am 15. Juli beim Kinderfest und am 16. Juli beim Dorfhock. Mehr Infos gibt es online unter www.mv-faurndau.de