Biergarten-Fans in Göppingen haben lange darauf hin gefiebert: Mit rund einem Jahr Verspätung hat das Brunnenhäusle in diesen Tagen neu eröffnet. Warum Inhaber Liam Cassidy seinen Gästen am Anfang dennoch nur ein kleines gastronomisches Angebot bieten kann – und was noch geplant ist.