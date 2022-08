Ein Betrunkener hat sich am Sonntag in Salach gegen die Polizei gewehrt – dabei konnte sich der Mann kaum auf den Füßen halten.

Gegen 8.30 Uhr stoppte die Polizei die gefährliche Fahrt eines 35-Jährigen auf der Boßlerstraße. Er war mit seinem Mercedes unterwegs und hatte zuvor, so berichtete es ein Zeuge, mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Auf der B10 sei er Schlangenlinien gefahren und dabei wohl in den Gegenverkehr geraten. Nur weil die anderen Fahrzeuge ausgewichen seien, war wohl nichts Schlimmeres passiert. Beim Herantreten der Polizei an den Mercedes stieg der 35-Jährige aus. Er schwankte und konnte sich kaum auf den Beinen halten. So versuchte er, zu Fuß zu flüchten. Die Beamten hielten den Mann fest – der wehrte sich und beleidigte die Polizisten. Diese überwältigten den aggressiven Mann und legten ihm Handschellen an.

Die Polizisten hatten den Verdacht, dass der Fahrer sowohl Alkohol als auch Drogen zu sich genommen hatte. Tests lehnte der Mann strikt ab, weshalb die Polizei eine Blutprobe anordnete. Die Ermittlungen ergaben außerdem, dass der 35-Jährige keinen Führerschein besitzt.