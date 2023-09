Gut reagiert hat am Freitag gegen 19.20 Uhr eine Frau mit Kind, als sie in der Reuschstraße in Göppingen unterwegs waren. Die beiden erkannten einen BMW, der auf sie zu fuhr, und wichen gedankenschnell zur Seite aus. Den Vorfall bemerkte eine hinterherfahrende Streifenwagenbesatzung, die das Auto stoppte. Bei der Kontrolle stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei der 38-jährigen Fahrerin fest. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von weit über ein Promille. Die Frau wurde im Anschluss zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht und der Führerschein beschlagnahmt.

Die Frau und das Kind konnte die Polizei bislang nicht ermitteln. Sie und Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Göppingen, Telefon (07161) 63 23 60, zu melden.