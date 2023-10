Am Mittwoch hat eine Seniorin in Zell unter Aichelberg einen Schockanruf erhalten. Gegen 13.45 Uhr rief ein Unbekannter bei der Seniorin an. Der angebliche Polizist teilte mit, dass eine Angehörige einen schweren Unfall gehabt hätte. Die sei nun in Haft.

Seniorin durchschaute die Masche

Die Seniorin durchschaute schnell die Betrugsmasche und beendete das Gespräch. Zu Geldforderungen kam es deshalb nicht. Sie erstattete dann eine Anzeige bei der Polizei. Die hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zwischenzeitlich seien die Maschen, wie die Betrüger an das Geld der Angerufenen kommen wollen, vielfältig, teilt die Polizei mit. Oft gäben sich Betrüger am Telefon als Verwandte (meist Tochter, Sohn oder Enkel) oder als ein mit einem Vorgang betrauter Polizeibeamter oder Rechtsanwalt aus.

Notsituation soll Druck erzeugen

Die Anrufer täuschten eine Notsituation vor, heißt es von der Polizei weiter. Der Anruf sei vorwiegend mit einer hohen Geldforderung verbunden. Dieses Vorgehen wird "Schockanruf" genannt, heißt es in der Pressemitteilung weiter.